Gyilkos vihar ostromolja a Fülöp-szigeteket – videók

Az északi Isabela tartományban a helyenként 160 kilométer/órás széllel érkező vihar csak csütörtök hajnalban hét emberéletet követelt, heten eltűntek.

A vihar már közeledtekor áradásokat és szélkárokat okozott, helyiek tízezreit kellett kitelepíteni miatta, és már szerdáig 14 halálos áldozata volt. Az iskolákat csütörtökön is – már második napja – zárva tartották, és a hivatali munkát is minimálisra korlátozták az érintett térségben. A katasztrófa közel egymillió embert érintett.

??Tropical #stromtrami causes #flooding in the #Philippines



Tropical Storm Trami, also known as storm Kristine, brought torrential rains to the Philippines, causing widespread flooding and forcing thousands to evacuate. pic.twitter.com/mrTG6JaoCV