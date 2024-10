Majdnem légikatasztrófát okozott egy orosz pilóta - videó

Az Észak-Amerikai Légvédelmi Parancsnokság (NORAD) egyik F-16-os vadászgépe elképesztő videó felvételt készített egy majdnem összeütközésről. Az Alaszka légterét védő amerikai gépek szabályosan elfogtak egy, az Egyesült Államok határainak közelében repülő orosz Tu-95 nehézbombázót. Amikor megpróbálták a hívatlan vendéget kitessékelni az amerikai felségterület közeléből, az egyik orosz kísérő vadászgép őrült manővert hajtott végre.

A Szu-35 pilótája nagy sebességgel és rendkívül közel repült el az egyik amerikai harci gép mellett. A két repülő közötti távolság annyira kicsi lehetett, hogy egy apró kormánymozdulat is elég lett volna az összeütközéshez.

Wow, the North American Aerospace Defense Command (NORAD) released Insane Footage earlier today showing an Incident which happened on September 23rd, during a Professional and Routine Interception of Two Russian Tu-95MS “Bear” Strategic Bombers that had entered the Alaskan Air… pic.twitter.com/wfeRGaDFzn

A katasztrófát úgy sikerült elkerülni, hogy az amerikai pilóta hirtelen félre rántotta a gépét. Az oroszok és a kínaiak is kedvelik az lyen veszélyes manővereket, amelyekkel a bombázóikat elfogó amerikai gépeket akarják elijeszteni.

“On Sept 23, 2024, NORAD aircraft flew a safe and disciplined intercept of Russian Military Aircraft in the Alaska ADIZ. The conduct of one Russian Su-35 was unsafe, unprofessional, and endangered all – not what you’d see in a professional air force.” – Gen. Gregory Guillot pic.twitter.com/gXZj3Ndkag