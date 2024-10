Jelentős küszöböt lépett át a Starlink előfizetőinek száma

A Tesla autógyártó és az X közösségi szolgáltatás nem muzsikálnak túl jól az elmúlt időszakban, azonban van miért örülnie Elon Musknak, a Space űrkutatási vállalat és a leányaként működő Starlink műholdas internetszolgáltatás továbbra is megállíthatatlanul halmozzák a sikereket - írja az Origo.

Szeptember végén ez utóbbi ért el újabb mérföldkövet, a vállalat bejelentése szerint globálisan már 4 millió előfizető kapcsolódik a hálózathoz.

A jelenleg 60 ezer műholddal dolgozó, Magyarországot is beleértve több mint 100 országban elérhető szolgáltatás 2020 őszén indult, és 2022 decemberében érte el az egymillió előfizetőt.

A Starlink vonata a közeljövőben ráadásul biztosan nem húzza be a féket, az eredeti fix felhasználási helyre szánt adóvevőjét követően mostanra mozgó járművekre szánt megoldást is piacra dobott, pár hónapja pedig túrázóknak szánt egységet is kínál - írja a lap.

Emellett légitársaságok is érdeklődnek a szolgáltatás iránt, az Air Force a napokban jelentette be, hogy komplett flottáján a Starlinnk segítségével szeretne internetet biztosítani utasai számára. Korábban ugyanilyen tervet vázolt a United Airlines is, a Hawaiian Airlines pedig az Airbus típusú repülőit kívánja felszerelni a cég adóvevőjével - teszik hozzá.