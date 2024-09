Budapestre vezethetnek a rejtélyes közel-keleti robbantássorozat szálai

A csipogókon a tajvani Gold Apollo neve és emblémája szerepel, de a cég azt állítja, hogy nem nála készültek a személyhívók. Az AP hírügynökségnek küldött nyilatkozatuk szerint a vállalat a budapesti székhelyű, BAC Consulting Kft.-vel gyártatja az AR-924 típusú készülékeket.

Hírek szerint az izraeliek betörhettek a Hezbollah kommunikációs rendszerébe és ezen keresztül annyira túlterhelték a csipogók lítium-ion akkumulátorait, hogy azok felrobbantak. Egyes szakértők azonban ezt kétkedve fogadják, és azt állítják, hogy a készülékekbe már építésükkor robbanótöltetet helyezhettek el – írja az AP.

Az üggyel kapcsolatban az InfoRádió megkérdezte Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, aki kizártnak tartja, hogy a csipogókat Magyarországon hekkelték volna meg, vagy robbanóanyagot szereltek volna a személyhívókba. Az MTA doktora azt mondta, hogy ez állami terrorizmus lenne. Ezért ő inkább azon a véleményen van, hogy a robbanásokat az akkumulátorok távolról történő túlterhelésével idézhették elő.

Hope you are enjoying the news that your government can remotely detonate pagers. Just know that your smart phone has a lot more potential power than an old pager. Here is a video of an iPhone being induced to explode. pic.twitter.com/zBEVDbKxXT