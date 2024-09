Itt dőlhet el most az ukrajnai háború – helyszíni tudósítás Pokrovszkból

Egy kis utazótáska és két cica – ez minden, amivel Marija Honcsarenko felszállt a buszra, hogy elmeneküljön szülővárosából. Életének eddigi 69 évét a kelet-ukrajnai Pokrovszkban töltötte, soha el nem hagyva lakóhelyét. Most mégis menekülnie kell, mert az oroszok már nagyon közel járnak – írja helyszíni tudósításában a BBC. "Nézze, mit csinálnak velünk az oroszok! Mindent itt kell hagynom, amiért egész életemben dolgoztam" – kesereg az idős asszony, miközben felsegítik a buszra, mivel vonatok már régen nem járnak erre.

A front már csak alig 8 kilométernyire van, és az orosz hadsereg naponta támadja a várost rakétákkal, tüzérséggel, valamint sorozatvetőkkel. Márpedig ha ez a település is elesik, akkor az ukrán hadsereg igazán nagy bajba kerülhet, ugyanis megszakad a keleti arcvonal legfontosabb utánpótlási útvonala. Ha Pokrovszk az oroszok kezére jut, akkor az ukránok nem tudják tovább tartani Csasziv Jart sem, és a támadók előtt megnyílik az út Kramatorszk felé. Ezzel pedig gyakorlatilag az egész donyecki régiót az ellenőrzésük alá vonhatják, úgy, ahogy azt a Kreml a háború első pillanataitól kezdve akarja.

Kijev most már elismeri, hogy a kurszki offenzíva nem érte el az egyik legfontosabb célját: azt, hogy az oroszok csapatokat vonjanak el a Donbaszból. Ehelyett éppen a saját erőiket gyengítették meg az ukránok, aminek a súlyos következményeivel most kell szembenézniük. Bár a kurszki betörés jót tett mind az ukrán katonák, mind pedig a civilek moráljának, de jócskán meggyengítette a Donbaszban védekező erőket.

Vasárnap az oroszok már arról számoltak be, hogy egy Pokrovszktól alig tíz kilométerre lévő települést is elfoglaltak és folytatják az előrenyomulásukat a fontos logisztikai központ felé. A hírt Kijevben hivatalosan nem erősítették ugyan meg, de a BBC jól értesült forrásokra hivatkozva igazolta a moszkvai bejelentést.

Pokrovszk jelenleg az orosz hadsereg legfontosabb célpontja – nyilatkozta a brit médiacég tudósítójának város katonai parancsnoka. Szerhij Dobrjak azt is elárulta, hogy a támadók legalább tízszeres számbeli fölényben vannak. Ennek dacára Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők vezérkari főnöke azt közölte, hogy sikerült megállítaniuk az oroszok előretörését. De ebből Pokrovszkban aligha érezni bármit is – írja a BBC.

Pár napja a támadók eltaláltak egy elektromos alállomást, aminek következtében a fél városban megszűnt az áramszolgáltatás és leállt a vízellátás is. Az egykor virágzó, 48 ezres település mára kísértetvárossá lett. A korábban nyüzsgő belváros üzletei, kávézói, bankjai üresen konganak, az itt élők több mint fele már elmenekült. A síri csendet csak a város határában dolgozó földmunkagépek morajlása töri meg – lövészárkokat ásnak egy újabb védelmi vonalhoz.

⚡️There are 26,000 people in Pokrovsk, including 1,076 children, – according to the head of the Donetsk Regional Military Administration, Filashkin.



Over the past month, more than 20,000 people have evacuated the city.



The video shows the evacuation of the wounded after another… pic.twitter.com/WlDW1Lvckq