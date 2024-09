Szemléletes ábrán az orosz és ukrán erők előretörése

A War Mapper a háború eleje óta készít térképeket harctéri fotók, videók alapján az orosz és ukrán területszerzésről. Minden hónapban kitesznek egy érdekes grafikont is, melyen az aktuális havi területszerzés „nettósítva” látható – írja a Portfolo. Vagyis, ha például Oroszország elfoglal 100 négyzetkilométert adott hónapban, Ukrajna pedig visszafoglal 50-et, akkor a nettó orosz területszerzés 50 négyzetkilométer lesz.

Minap megérkezett a legfrissebb ábra a nyári nettó területváltozásokról: újdonság, hogy a kurszki és az ukrajnai területi változásokat külön-külön tüntették fel. A War Mapper összesítéséből egyebek mellett kiderül, hogy

Oroszország jelenleg Ukrajna 17,79 százalékát tartja megszállva.

In August, Russia expanded its control in Ukraine by approximately 350 km², marking the largest monthly gain for Russia since August 2022.



However, Ukraine crossed into Russia, seizing control of approximately 770 km²— an area equivalent to all Russian advances since the end of… pic.twitter.com/NyYwByCzh7