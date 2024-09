Vlagyimir Putyin: az orosz hadsereg rendületlenül tör előre Ukrajnában - videó

Az államfő szerint az ukrán fegyveres erők azért intéztek támadást az orosz Kurszk megye ellen, hogy megállítsák az orosz fegyveres erők offenzíváját a Donyec-medencében. Azt hangoztatta, hogy az ukrán hadvezetés terve kudarcot vallott, mert az orosz hadsereg Kijev kívánságával szemben fokozta az előrenyomulás ütemét.

"Régóta nem volt ilyen üteme a támadásunknak a Donyec-medencében: az orosz fegyveres erők már nem 200-300 méterenként, hanem négyzetkilométerenként vonnak területeket az ellenőrzésük alá" - mondta Putyin. Elmondta, hogy ha Ukrajna "nem szavakban, hanem tettekben kívánja a béketárgyalásokat és a kérdések békés úton történő megoldását", akkor Moszkva készen áll erre, mert az orosz hatóságok ezt "soha nem utasították el".

Putin says he's confident that normal life will return to the border regions of Russia so that kids could go to school back again.



Started a war, killed hundreds of thousands of people, and now promises a normal life. pic.twitter.com/pnEJrTLeqw