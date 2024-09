Bebizonyosodott az, amit senki sem akart hallani

A helikopteren 19 utas és háromfős személyzet tartózkodott. A gép valószínűleg a kedvezőtlen időjárási körülmények és látási viszonyok miatt csapódott hegyoldalnak.

A mentőegység moszkvai idő szerint vasárnap reggelig 17 holttestet talált meg, és folytatja a keresést. A Mi-8-as helikopter roncsait 980 méteres magasságban találták meg, annak a helynek a közelében, ahonnan a személyzet utoljára kommunikált.

A Vityaz Aero Mil Mi-8 helicopter (RA-25656) impacted terrain at an elevation of 900 m after taking off from the Vachkazhets volcano in Kamchatka Krai, Russia. At least 17 occupants have reportedly died:https://t.co/qGBfRTfp6z pic.twitter.com/fEUPuoUZQ4