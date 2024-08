Szörnyű természeti katasztrófa történt egy görög kikötőben - videó

Ahilleász Beosz polgármester újságírók előtt úgy fogalmazott, hogy környezeti katasztrófa sújtja a kikötővárost, aminek súlyos közegészségügyi és idegenforgalmi következményei lesznek. A környéken hat strandot kénytelenek voltak lezárni.

Az elpusztult halak tömegének megjelenését a szakértők a tavalyi viharokhoz kötik, amelyek miatt több ezer hektár terület került víz alá Vólosz környékén.

The picturesque port of Volos has turned into a scene of environmental distress as it's inundated with tons of dead fish, a stark aftermath of last year's catastrophic floods. This ecological disaster not only paints a grim… pic.twitter.com/JwEfWcgp4U