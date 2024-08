Lengyel hadsereg: orosz légi eszköz sértette meg Lengyelország légterét

A légvédelmi rendszer rádiólokációs eszközei hétfő hajnalban észlelték, hogy a tárgy az ukrajnai Cservonogrod városa irányából átrepült az ukrán-lengyel határon, és 25 kilométeres mélységben hatolt be a lengyel légtérbe, majd eltűnt - közölte Klisz.

Hozzátette: feltehetőleg egy pilóta nélküli légi járműről van szó, amely után most mintegy 70 katona az ukrán határtól közel 30 kilométerre fekvő lengyel Tyszowka település térségében kutat. A műveleti parancsnok elmondta: az incidens miatt kapcsolatban van Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kormányfőhelyettessel, nemzetvédelmi miniszterrel, valamint Wieslaw Kukula altábornaggyal, vezérkari főnökkel.

?????? | An unmanned aerial vehicle (presumably Russian Shahed-series OWA-UAV) probably flew into Polish territory during Russian strikes on Ukraine this morning, the Polish military informed.



Polish Major General Maciej Klisz said that the object was tracked by at least three… pic.twitter.com/sk6RzhIg9S