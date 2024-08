Robbanások és tűz a sérült görög tankeren - videó

Tűz ütött ki azon a görög olajszállító hajón, amelyet a héten támadtak meg a jemeni húszi lázadók a Vörös-tengeren.

Azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta az eredetileg lehorgonyzott tankeren a tüzet. A húszik közzétettek egy videót - állítólag a Siunionról - amelyen tűz van és robbanások látszódnak.

Yemeni Armed Forces:



Footage of the burning of the Greek ship SOUNION in the Red Sea after the company that owns it violated an order banning it from entering occupied Palestinian ports. pic.twitter.com/tZ9CFpELki