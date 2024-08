Elsüllyesztett az ukrán hadsereg csütörtökön egy vasúti kompot, fedélzetén 30 üzemanyagtartállyal, a Krasznodari területen lévő Kavkaz kikötőben. Az oltást 101 ember 34 műszaki eszközzel végezte, mégsem sikerült megakadályozni a kikötött komp elsüllyedését. A kikötőben a helyi hatóságok szerint nem keletkezett tűzfészek.

Oleg Krjucskov, az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krím félsziget vezetőjének tájékoztatási politikáért felelős tanácsadója a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy a félsziget üzemanyag-ellátása az incidens után is biztosítva van, mert több útvonalon történik.

A krasznodari régió operatív törzse arra figyelmeztette a helyi lakosokat, hogy ne osszanak meg az orosz légvédelem működését bemutató fotókat és videókat a közösségi hálózatokon.

Nju Jork státusa ugyanis megváltozott az ukrán haderő vezérkarának csütörtöki helyzetjelentésében: nem szerepel a támadás alatt lévő települések listáján, ami feltehetően annak a beismerése, hogy a városka a Donyeck megyében előrenyomuló orosz csapatok ellenőrzése alá került. Toreck iparváros, amely hosszú ideje heves orosz támadások célpontja, így még nagyobb veszélynek van kitéve.

Az ukrán hatóságok közlése szerint az orosz csapatok tíz kilométernyire vannak a kelet-ukrajnai Pokrovszk fontos közlekedési csomóponttól, és a héten megkezdték az idős lakosok és a gyermekek kimenekítését.

Az ukrán vezérkar közölte, hogy a harcok folytatódnak a Torecktől keletre fekvő Pivnicsne és Zalizne településeken, valamint magában Toreckben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön első ízben látogatott az északkeleti Szumi megyében az orosz-ukrán határ térségébe, amióta az ukrán erők augusztus 6-án betörtek a dél-oroszországi Kurszki területre, elfoglalva legkevesebb 92 települést, közöttük Szudzsa városát. Az elnök kijelentette, hogy

"Egy újabb Kurszki területi település van most ukrán ellenőrzés alatt, és feltöltöttük a cserealapot - írta az X közösségi portálon az államfő az orosz hadifoglyokra utalva, miután meghallgatta Olekszandr Szirszkij vezérezredest, a hadsereg parancsnokát.

A határtérségben járva - ahol az ukrán erők betörtek Oroszországba - az elnök nem lépett orosz területre, amit Moszkva provokációnak tekintett volna. Korábban Zelenszkij hangoztatta, hogy Ukrajna nem akarja tartósan megszállni a térséget, hanem ütközőövezetet akar létrehozni, hogy megakadályozza a további Ukrajna elleni támadásokat a térségből.

