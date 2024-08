Ukrán dróncsapás érte Moszkvát

A Moszkva környéki város mintegy 38 kilométerre délre fekszik a Kremltől. A tájékoztatás szerint 11, a főváros felé repülő drónt semmisítettek meg. "Ez az egyik legnagyobb kísérlet arra, hogy drónokkal támadják Moszkvát" - írta a városi elöljáró a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. Az előzetes információk szerint a támadások nyomán nem keletkeztek sérülések vagy károk.

A Moszkva elleni szerdai támadás egy szélesebb körű ukrán dróntámadás része volt Oroszország ellen, az orosz védelmi minisztérium szerint légvédelmi egységei megsemmisítettek 23 drónt a határ menti Brjanszk régió felett. Hatot lőttek le Belgorod, egy másik, Ukrajnával határos orosz régió felett, hármat a Moszkva régióval északkeletre határos Kaluga régió felett, kettőt pedig a harcok sújtotta Kurszk régióban - közölte a tárca.

Russian authorities have reported "one of the most massive" attacks on Moscow.



They claim to have "shot down" 10 drones approaching the city.



Explosions were also heard in Novoshakhtinsk, Rostov region, where an oil refinery is located. Russian air defense reportedly "shot… pic.twitter.com/mudzORCnHE