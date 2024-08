Újabb vulkán tört ki, ezúttal a Távol-Keleten

A tájékoztatás szerint a hamu 920 kilométerre délkeleti irányba, az Uszt-Kamcsatkai járás, illetve a Bering-sziget felé mozog.

A RAN akár tíz kilométer magas hamuoszlopokra is figyelmeztetett Telegram-oldalán, ami veszélyes lehet a nemzetközi és regionális légiforgalomra is.

#Volcano erupts after 7.0 magnitude earthquake strikes off eastern Russian coast Kamchatka Peninsula. 7.0 magnitude #earthquake near #Kamchatka , #Russia . Locals report the ground moving like it's alive. Shiveluch volcano ERUPTS, spewing an 8km-high dust column pic.twitter.com/f9tdcHH7JG

A vulkán mintegy 450 kilométerre északra található a gyéren lakott kamcsatkai határterület székhelyétől, a 187 ezer lakosú Petropavlovszk-Kamcsatszkij városától és mindössze 50 kilométerre Kljucsi településétől.

A helyi idő szerint reggeli órákban erős, 7-es erősségű földrengés, majd több utórengés rázta meg az Oroszországhoz tartozó térséget. Szakértők még több utórengésre számítanak az elkövetkezendő napokban.

?? Shiveluch volcano erupted in Kamchatka, Russia. After that, a magnitude 7.0 earthquake began.



A red aviation code has been declared in connection with the eruption of the Shiveluch volcano in Kamchatka. Its activity is dangerous for local and international air… pic.twitter.com/Tp27x0LiAM