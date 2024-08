Iszlamisták likvidálásáról számolt be az izraeli hadsereg - videó

Az IDF tájékoztatása szerint Nábluszban palesztin fegyveresek az izraeli katonákat lőtték, és robbanóanyagokkal dobálták őket, amire az IDF válaszolt. Emellett az IDF szóvivője szerint drónnal lecsaptak két olyan palesztin terroristára is, akik a Nábluszban lévő izraeli erőket veszélyeztette.

A Gázai övezetben az IDF erői mintegy húsz iszlamista fegyverest öltek meg Rafahban, és leromboltak egy épületet, mely alatt egy alagút lejáratát rejtették el - jelentette a szóvivő.

?WATCH: IDF strike eliminates an armed terrorist cell in Rafah. Additionally, IDF soldiers eliminated approx. 100 terrorists and located weapons and hideout pits during ongoing, precise operations in the area. pic.twitter.com/vRjWBlALcN

Egy másik támadásban az Iszlám Dzsihád egyik harcosával végeztek, aki rakétákat indított a katonák és az övezet melletti települések ellen. A légierő csapásai az utóbbi napon a Hamász terrorszervezet több mint harminc építményét semmisítették meg, aláaknázott épületeket, földalatti infrastruktúrát és fegyverraktárakat is.

Csütörtök reggel ismét működésbe lépett a légvédelmi riasztás Izrael északi részén, ahol a katonai szóvivők szerint mintegy öt, Libanonból érkező rakétát azonosítottak. Néhányat elfogtak közülük, a többi pedig lakatlan területen csapódott be.

#BREAKING ? ?



Keep Israel ?? in your prayers ?

Hezbollah launched a rocket ? attack on northern Israel.



Rocket Fire now against the City of Nahariyya and other Communities in Northwestern Israel.



Every single missile appears to have hit its target and the Iron Dome… pic.twitter.com/UPNPcdEiA2