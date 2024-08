Moszkva elismerte, hogy az ukránok betörtek Oroszországba

A TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette: Ukrajna újabb nagyszabású provokációba kezdett, válogatás nélkül tüzelt polgári célú épületekre különböző típusú fegyverekből, közöttük rakétavetőkből.

Az orosz védelmi minisztérium előzőleg közleményben tudatta, hogy folytatódik az ukrán fegyveres erők megsemmisítését célzó offenzíva. A közleményt egy nappal azután adták ki, hogy az orosz haderő állítása szerint visszavert egy ukrán offenzívát.

There are several images and videos of dozens of Russian soldiers being captured by Ukrainian Forces ?? in the Kursk Region of Russia in the past two days



Well over 100 Russian soldiers are reported to have surrender in Kursk pic.twitter.com/WcT7Coftab