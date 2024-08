Gázrobbanás döntőt romba egy társasházat Oroszországban – videó

Az uráli Szverdlovszki területen, Moszkvától több mint 1300 kilométerre fekvő városban a közlés szerint több mint 500 fős, nehézgépekkel támogatott mentőalakulatot vetettek be a mentési munkálatok végrehajtására, jelenleg a törmelék eltávolítása zajlik.

The death toll from a building collapse following a gas explosion has risen to two, with ten injured in Nizhny Tagil, Russia. #Russia #Ukraine #UkraineRussiaWar #BREAKING pic.twitter.com/BZXCDZMQ5B

A robbanásban a panelépület két lépcsőháza, illetve 25 lakása omlott össze, a balesetben 16-an sérültek meg, közülük öt embert súlyos állapotban kórházba szállítottak.

A helyi hatóságok gyásznappá nyilvánították augusztus 3-át a tragédia áldozatainak emlékére, és szükségállapotot hirdettek a város Dzserzsinszkij kerületében, ahol a katasztrófa történt.

Four people died as a result of a gas explosion and subsequent collapse of an entrance in Nizhny Tagil, reports the Ministry of Emergency Situations. 15 people were pulled out from under the rubble, including 7 children.



