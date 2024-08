Kaiser Ferenc a nyugati–orosz fogolycseréről: mindkét fél sikerről beszél, ettől azonban nem várható pozitív változás

A hidegháború óta nem látott méretű fogolycsere zajlott le a napokban Oroszország és a nyugati államok között. A foglyok átadásában a török hírszerzés segített közvetíteni, és az ankarai reptéren cserélték ki őket. Recep Tayyip Erdogan török elnök közleménye szerint tíz ember került Oroszországba, tizenhárom Németországba és további három az Egyesült Államokba.

Kaiser Ferenc az InfoRádióban elmondta: a fogolycsere régóta előkészítés alatt állt, és egyes források szerint eredetileg – a nyugati államok kezdeményezésére – a megállapodás része volt Alekszej Navalnij szabadon engedése is, aki februárban hunyt el egy oroszországi börtönben. Az orosz ellenzéki politikus halálát követően azonban megrekedtek a tárgyalások a felek között, ami a szakértő szerint elsősorban Németország ellenkezésével, illetve akadályozó magatartásával magyarázható.

Az oroszok az elmúlt években visszatérően Vadim Kraszikov szabadon engedését követelték a nyugati országoktól. Ő az az orosz bérgyilkos, akit 2021-ben egy grúz-csecsen fegyveres parancsnok nyílt utcán való megölése miatt elítéltek Németországban. Az egyetemi docens hozzátette:

és a mostani fogolycsere keretében ez meg is valósult.

Németország nagyon sokáig ellenállt, és elutasított minden olyan felvetést, amely Vadim Kraszikov szabadon engedését érintette. Kaiser Ferenc szerint valószínűleg azért engedtek a nyomásnak a németek, mert Fehéroroszország ígéretet tett Rico Krieger elengedésére, akit korábban halálra ítéltek, de Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök nemrég kegyelmet adott neki. Krieger a német vöröskereszt segítője volt, és akkor kapták el Fehéroroszországban, amikor állítólag robbanószerkezetet helyezett az egyik helyi vasúti pályára. A biztonságpolitikai szakértő megjegyezte: ezeket a híreket, közleményeket fenntartásokkal kell kezelni, mert a fehérorosz vezetés gyakorlatilag bárkit bármivel megvádolhat, és „bármit be tud vallatni az áldozatokkal”.

