Venezuelában ledöntötték a korábbi diktátor szobrait - videó

A nacionalista-populistának tekintett Hugo Chávez 1999-től 2013-ban bekövetkezett haláláig volt hivatalban, egyik fő terve a "21. századi szocializmus" megépítése volt a latin-amerikai országban. Maduro azt mondta, a tüntetők azért mentek, hogy megtámadják Chávez parancsnokot, a parancsnok-elnököt, Venezuela legjobb elnökét a legutóbbi 150 évben.

Az Efecto Cocuyo helyi tévé által a La Guairában történtekről sugárzott videója szerint a tüntetők "Le veletek!" kiáltások közepette borították fel Hugo Chávez tengerparton álló, három méter magas szobrát. Egy másik videón az volt látható, amint az emberek a földön vonszolják a szobrot, míg egyesek botokkal ütik. A másik szobrot a fővárostól, Caracastól mintegy száz kilométerre nyugatra fekvő Mariara városában döntötték le - közölte Maduro.

So far at least 5 Statues of Former Venezuelan President and Socialist Revolutionary, Hugo Chávez have been Toppled and Destroyed during the ongoing Election Protests across Venezuela, with the Heads from several Statues seen being dragged through the Streets. pic.twitter.com/wP0xARavis