Pocsolyából isznak az orosz katonák Ukrajnában - videó

Az ukrán belügyminiszter tanácsadója az X-en tett közzé egy videót, amelyen azt látni, hogy az országba betört orosz katonák egy útszéli pocsolya vizét isszák. Gerascsenko azt írja, a nagy hőség miatt kritikussá vált a csapatok vízellátása.

Az ukrán belügyminiszter tanácsadója idézi a Fighterbomber nevű egyik orosz hadi-bloggert, aki arról számolt be, hogy a parancsnokság személyenként napi egy literben szabta meg a katonák vízadagját. Ez ugyanúgy vonatkozik a lövészárkokban harcoló gyalogosokra és a vadászpilótákra is.

The video shows soldiers of the Russian Armed Forces filling their cups with water from a puddle. There are no further supply deliveries, and it is reported that the Russian army has huge problems with drinking water. The soldiers are treated as disposable consumables