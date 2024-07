Élet-halál harc a Vörös-tengeren egy drónnal – videó

A hatalmas áruszállító a Vörös-tengeren hajózott, amikor az ukrán legénység észrevette a víz felszínén feléjük száguldó drónt. A robot többször is irányt váltott, ám közben egyre közelebb került a teherhajóhoz.

Az ukrán tengerészek ekkor tüzet nyitottak rá, de a gépkarabélyok lövedékei csak nem akarták eltalálni a húszi lázadók drónját. Aztán, szinte az utolsó pillanatban, amikor a robot már szinte elérte a konténerszállítót sikerült kilőni. A szerencsés lövést hatalmas detonáció követte jelezve, hogy a robot komoly mennyiségű robbanóanyagot szállított.

A halálos küzdelmet az egyik matróz telefonjával felvette és az X-en publikáló egyik ukrán oldal jelentette meg.

The Ukrainian crew of a container ship in the Red Sea managed to destroy Houthi kamikaze boat with small arms fire. pic.twitter.com/hJKhZqpH74