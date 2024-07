Hihetetlenül hosszú életet élt a legidősebb lengyel

A polgármester szerint Gawlowska idős korában is "békés, vendégszerető, örömmel teljes" személyiség volt. Anna Gawlowska június 6-án ünnepelte 111. születésnapját.

It is with sadness that we report the passing of the validated Doyenne of Poland, Mrs. Anna Gawłowska of Czerwionka-Leszczyny, Silesia Voivodeship, ??Poland. She passed away yesterday, 19.07.2024, at the age of 111 years, 43 days. May she rest in peace.https://t.co/LhZYuGH2Qc pic.twitter.com/MsV1VAGu73