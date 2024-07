Ismét rakétatámadás érte Izraelt - videó

Néhány órával Izraelnek a jemeni Hudajda kikötőváros ellen intézett légicsapásai után az Iránból irányított jemeni húszi lázadók ballisztikus föld-föld rakétát indítottak Izrael vörös-tengeri kikötővárosa ellen, melyet az izraeli légvédelem elfogott.

Eilaton vasárnap reggel negyed hétkor megszólaltak a légvédelmi szirénák, és óvóhelyre vonultak az ott élők. A katonai szóvivő szerint azért léptek működésbe a riszatások, mert attól tartottak, hogy az elfogó rakéta lehulló töredékei vagyoni kárt okozhatnak, vagy megsebesíthetik az embereket. A szóvivője arról tájékoztatott, hogy "a lövedék nem jutott be Izrael területére", mert már korábban megsemmisítették.

????❌?? #Israeli and #Palestinian media reported that #IsraelDefenseForces intercepted a surface-to-surface missile fired from #Houthi / #Ansarallah -controlled regions of #Yemen using the "Arrow 3" defense system, preventing entry into Israeli territory pic.twitter.com/tritmgHREk

Joáv Galant izraeli védelmi miniszter telefonon beszélt Lloyd Austin amerikai védelmi miniszterrel Izrael jemeni támadása után. A Pentagon nyilatkozata szerint Austin elismerte, hogy Izrael több hónapja zajló, ellene irányuló húszi támadások után hajtotta végre légicsapásait, és megerősítette az Egyesült Államok elkötelezettségét Izrael biztonsága és önvédelemhez való joga mellett.

Az izraeli katonai rádió beszámolója szerint a húszi lázadok az elmúlt mintegy kilenc és fél hónap alatt közel kétszáz lövedéket indítottak Izrael ellen, melyeket a nyugati szövetségesek, vagy Izrael légvédelme elfogott. Péntek reggel a húszik drónja a Földközi-tenger felől eljutott Tel-Avivba, ahol felrobbanásával megölt egy, és megsebesített több Izraelit.

BREAKING: YEMENI HOUTHI OFFICIAL STATEMENT



ON ISRAEL BOMBING YEMEN



Nasr El-Din Amer:



“Israeli aggression on Hodeidah Governorate and a fire in Yemen's main port.



Yemen's stance with Gaza is firm and will not change, and Yemeni operations supporting Gaza will not stop. The… pic.twitter.com/3ag6XUFiLn