Az oroszok megint drónokkal támadták Kijevet

Ukrajnának nagy hatótávolságú fegyverekre van szüksége, hogy megvédje városait és a frontvonalon harcoló csapatait az orosz lövedékektől és drónoktól - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap, miután az éjszaka folyamán újabb átfogó dróntámadás érte Kijevet és több ukrán régiót.

Az X-en közzétett üzenetében az államfő voltaképp megismételte a héten Londonban tett felhívását. Mint írta, az orosz légitámadások megakadályozása érdekében az orosz légibázisokon kell megsemmisíteni a támadásra készülő eszközöket. "Mindenki, aki ebben támogat minket, a terror elleni védekezést támogatja" - fogalmazott.

During last night alone, the Russian army used almost 40 "Shaheds" against Ukraine. Importantly, most of them were shot down by our defenders of the sky.



