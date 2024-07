Ursula von der Leyen maradhat az Európai Bizottság élén - szavazati arány

Újabb öt évre Ursula von der Leyen lesz az Európai Bizottság elnöke, miután 401 EP-képviselő szavazott rá a csütörtöki ülésen, míg 284-en ellene. Legalább 360 szavazatot kellett kapnia - hirdette ki az eredményt Roberta Metsola, az EP elnöke.

A mandátumát már átvevő 719 képviselőből 707 szavazott; 15-en tartózkodtak, 7 érvénytelen szavazat volt.

The European Parliament has confirmed Ursula von der Leyen for a second term as President of the European Commission.



She will have a further five years to steer legislation at the helm of the EU's main executive body.