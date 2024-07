Dróntámadás okozott tüzet egy orosz olajraktárban

Ukrán drónok támadtak meg egy olajraktárat az oroszországi Rosztov régióban szombat hajnalban - közölte a térség kormányzója.

Vaszlij Golubev azt mondta, hogy a rosztovi régió Csimljanszkij kerületében a támadás során csaknem 200 négyzetméteren keletkezett tüzet hat óra alatt eloltották. A tűzoltásban egy tűzoltóvonatot is bevetettek. Csimljanszkij kerület vezetője jelezte, hogy a lakóépületekben nem keletkezett kár.

? Russia: Oil depot in Tsimlyansk blown up by Ukrainian drones around 4am and the fire rages on hours later. Rostov region. pic.twitter.com/BU6etcMZ7k