Joe Biden: megerősítjük Ukrajna légvédelmét

Joe Biden azt mondta, hogy az Egyesült Államok, Németországgal, Olaszországgal, Hollandiával és Romániával együtt szállítja majd a Patriot rendszereket Ukrajnának. Mindezt abban a beszédében jelentette be, amelyben a NATO vezetőit köszöntötte Washingtonban - jelentette a BBC.

Az elnök rövid, de kemény hangú üdvözlőjében egyebek közt azt hangoztatta, hogy a NATO "hatalmasabb, mint valaha". Azt is mondta, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti háború fordulóponthoz érkezett. A BBC megjegyzi: az elnök mindössze két nappal azután jelentette be az újabb légvédelmi rendszerek szállítását, hogy Kijevben, egy orosz rakéta, romba döntötte Ukrajna legnagyobb gyermekkórházat.

FULL SPEECH: President Joe Biden passionately defends democracy, NATO, Ukraine, and rips Putin in a powerful speech at the NATO summit in Washington DC.



Worth a watch in its entirety. pic.twitter.com/z4iDhJn9Ga