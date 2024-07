A katonai szolgálatot elutasító vallásosok összecsaptak a rendőrökkel, tüzeket gyújtottak az utakon és kövekkel dobálták az Egyesült Tórapártot vezető Jichák Goldknopf autóját.

Később Jákov Licman, a párt korábbi vezetője is hasonló sorsra jutott. A tüntetők megtámadták, betörték autója szélvédőjét, és tönkretették a járművet. Mindkét haredi politikust az izraeli rendőrök mentették ki, akik vízágyúkkal és lovasrendőrökkel oszlatták a tömeget, és öt tüntetőt őrizetbe vettek.

??⚔️?? "We will not serve the enemy army!"



The Apocalypse?... No, just the Zionist ultra-orthodox protesting the new military draft. They want other people to finish the genocide on their behalf, because they're too "religious" for it



The Haredim rave in Jerusalem, burning and… pic.twitter.com/UVkhRXHpLV