Új amerikai fegyvert tesztelnek Ukrajnában - videó

Az AM General amerikai hadiipari cég olyan tüzérségi rendszert fejlesztett ki, amit a könnyű fegyverzetű gyalogsági vagy a különleges egységek használhatnak. A mindössze két terepjáróból álló, Humvee 2-CT Hawkeye egyik járműve hordozza a 105 mm-es ágyútarackot, míg a másik a lőszert szállítja. A már évtizedek óta az amerikai hadseregben használt Humvee két ajtós, platós változata megfelelő mozgékonyságot biztosít az egységnek.

A gyártó szerint Humvee 2-CT Hawkeye a megállás után mindössze három perc alatt tud leadni két lövést, majd el is hagyja a tüzelőállást. Ez az "üss és fuss" harcmodor nagyban megnöveli a rendszer túlélőképességét, a katonák ugyanis még azelőtt odébb tudnak állni, hogy az ellenség radarjai bemérhetnék a helyzetüket. Az rendszer egyébként teljesen önállóan működik, nincs szüksége semmilyen külső támogatásra.

⚡️The ??United States has sent its new lightweight 105mm reduced-recoil howitzer, the Humvee 2-CT Hawkeye, to ??Ukraine for combat testing, AM General program director Mike Evans said.



This artillery system is installed, as you might guess, on the chassis of a Humvee vehicle and… pic.twitter.com/bvZ7A3SJNI