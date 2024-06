Katonák és mentők verekedtek Odesszában – videó

Helyi újságírók arról adtak hírt, hogy egy mentőautó hívásra érkezett ki a hadkiegészítő központba. Az ott szolgáló katonák viszont bezárták a mentőket, és azonnal mozgósítani akarták őket a hadseregbe.

A Dumszka tudósítója szerint később több mentő érkezett szirénázva a helyszínre. A kiérkező mentők tiltakozóakcióba kezdtek, ami közben többször összeverekedtek a hadkiegészítő központ katonáival. Az összetűzésről felvétel is kikerült a YouTube videómegosztó portálra. Nem sokkal ezután kiengedték a központból a bezárt mentőket – írja az Index az odesszai hírportálra hivatkozva.

A mass brawl occurred in #Odesa. People in military uniforms fought with ambulance workers. The fight occurred near the city's Military Recruitment Center.



The Odesa Military Recruitment Center, on whose territory the fight took place, reported that "the detailed circumstances… pic.twitter.com/gGY3cr8D3w