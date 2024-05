Újabb félelmetes fegyvert kaptak az oroszok Irántól - videó

Egy iráni gyártmányú Mohadzser-6-os katonai drón zuhant le Kurszk megyében, amely a szárny alatt Kaim-5-ös siklóbombákat hordozott. A drón elvileg Szumi térségét akarta támadni - írja a Protfolio az Ukrainszka Pravda beszámolójára hivatkozva.

A Kaim-5-ös egy kifejezetten újfajta siklóbomba: az iráni haderő 2019-ben állította hadrendbe. Pontos képességeiről kevés nyilvános információ lelhető fel, de vélhetően egy nagy hatótávolságú, irányított levegő-föld csapásmérő eszközről van szó.

