Per Johansson marad a győri kézilabdacsapat vezetőedzője

A kisalföldi alakulat március derekán nevezte ki a holland női válogatott svéd szövetségi kapitányát a kispadra a dán Ulrik Kirkely helyére. A klub szombaton honlapján jelentettebe, hogy a 2024/25-ös szezonban is ő vezeti az együttest.

Endrődi Péter ügyvezető elárulta, a kezdetektől fogva korrekt megbeszéléseket folytattak Johanssonnal.

"Megállapodtunk márciusban, hogy bármilyen, a következő szezonról szóló tárgyalást csak egy sikeres Final Four kvalifikációt követően kezdünk el. A Vipers elleni továbbjutást és az FTC elleni hazai győzelmet követően értékeltük a csapat helyzetét, és az utat, amit március vége óta megtettek a lányok Per vezetésével. Alapos és részletes megbeszéléseken vagyunk túl, és aláírtunk egy 1+1 éves szerződést. Per számára egyértelmű célokat határoztunk meg az idei évadban, és ugyanígy jártunk el az új kontraktus esetében is" - fejtette ki az ügyvezető.

"Örömmel írtam alá az új kontraktust, hiszen nagyon jól érzem magam Győrben. A lányokkal hamar megtaláltam a közös hangot, a klub a legszervezettebb, amit eddig valaha is láttam, és az a folyamatos maximalizmus, ami itt körbe vesz minket, hihetetlenül inspiráló. Nagyszerű kerettel dolgozhatok majd jövőre is, de ez most még nagyon távol van" - szögezte le a tréner, aki kiemelte: a keretnek és neki is jó, hogy lezárult az edzőkérdés, így már csak a négyes döntőre fókuszálnak, amelynek jövő hétvégén a budapesti MVM Dome ad otthont.

"Nem titok, voltak más ajánlataim is, de részletekben nem is foglalkoztam ezekkel, mert a legelső helyen a győri szerződéshosszabbítás állt. Büszke és boldog vagyok, hogy ennek a patinás és sikeres klubnak én lehetek a vezetőedzője" - szögezte le Per Johansson.

A szakmai stáb végleges összeállításáról még folyamatban vannak a tárgyalások a honlap beszámolója szerint.