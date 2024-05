Imádkozó utasok a Singapore Airlines fedélzetén - videók

Volt, aki arra ébredt fel, hogy a repülőgép tetőtere és a padlója között dobálja a vihar, és olyan is, aki óriási becsapódás zajára riadt csak fel – a Sky News a Singapore Airlines légitársaság Londonból Szingapúrba tartó járatának utasait kérdezte arról a keddi, tragikus balesettel végződő útról, amelyben egy ember meghalt - írja az Index.

Az extrém turbulenciába került járat majd kétezer métert süllyedt három perc alatt, óriási pánikot előidézve az utastérben. A repülőgép Bangkokban hajtott végre kényszerleszállást. A Boeing 777-300ER típusú gép fedélzetén 211-en ember utazott, közülük egy 73 éves férfi – feltételezhetően szívrohamban – életét vesztette.

Az utasok szerda reggel érkeztek meg egy különjárattal Szingapúrba. Elmondásuk szerint ugyan a biztonsági övek megkímélték az embereket a sérülésektől, néhányan még így is a repülőgép mennyezetébe csapódtak.

One dead, others injured due to severe turbulence on board a Boeing aircraft from London to Singapore.



UPDATE: The picture is today the video included is not from the Singapore Airlines flight today. Instead, it's from a flight from Pristina to EuroAirport Basel in 2019. pic.twitter.com/M1DMrkyVZD