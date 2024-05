Három börtönőrt öltek meg egy akcióban - sokkoló videó

Akciófilmbe illő jelenetek játszódtak le Franciaországban, amikor maszkos fegyveresek támadtak meg egy rabszállító autót, három fegyőrt megölve és további hármat súlyosan megsebesítve egy autópálya-kapunál - írja a vg.hu.

A támadók a Légy becenevű bandavezért szabadítottak ki az akcióval, a támadás Rouen és Evreux között történt az autópályán, az incarvillei fizetőkapunál.

Franciaországban legutóbb 1992-ben haltak meg fegyőrök hasonló körülmények között. A megszökött rab felkutatására hajtóvadászat indult.

Az ügyben Emmanuel Macron francia elnök is megszólalt az X közösségi oldalon, és ígéretet tett arra, hogy mindent megtesznek az elkövetők felelősségre vonása érdekében.

