Volodimir Zelenszkij a nácik elleni harchoz hasonlította az Oroszországgal vívott háborút

Volodimir Zelenszkij videoüzenetében elmondta: "Nyolcvan évvel ezelőtt ukránok milliói harcoltak azért, hogy örökre legyőzzék a nácizmust (...) ma az ukránok ismét kiállnak a gonosz ellen, amely újjászületett, visszatért, és újra el akar pusztítani minket".

"Mindenki, aki azért jött, hogy elpusztítson minket, végül el fog menekülni ukrán földről" - hangoztatta.

Putin's Nazism, like Hitler's, wants its borders to end nowhere.



However, there is and will be a line that Russian Nazis will be unable to cross. This is the courage of everyone who stands up to evil. This is the determination of everyone who stops the ruins and saves people… pic.twitter.com/tomoK1p3SK