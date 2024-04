Rejtélyes repülőgép miatt rettegett Bécs

Eseménydús hét előtt állnak a tőzsdék, a befektetők továbbra is kiemelten figyelik az elmúlt hetek kereskedési hangulatát meghatározó közel-keleti eseményeket, de emellett egy másik nagy sztorihoz, a vártnál tartósan magasabbnak bizonyuló amerikai inflációhoz is új muníciót kapunk, ugyanis érkezik majd a Fed kedvenc inflációs mutatója. Mindeközben egyedi részvények szintjén is jelentősebb mozgások várhatók, hiszen a héten beindul a gyorsjelentési dömping az olyan nagy tech vállalatok vezetésével, mint a Microsoft, az Alphabet (Google), és a Meta Platforms. A piac közben igyekszik korrigálni az elmúlt időszakban látott esés után, Európában is feljebb kerültek a vezető indexek, és az USA is emelkedéssel próbálkozik.