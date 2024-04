Dráma Donald Trump bírósági tárgyalása előtt

A férfi péntek délután fél kettő körül a bíróság előtti Collect Pond parkban elővett egy köteg röpiratot összeesküvés-elméletekkel, szétszórta őket a parkban, majd gyúlékony folyadékkal leöntötte és felgyújtotta magát. A férfi, aki a rendőrség szerint nemrég érkezett Floridából, úgy jutott be a parkba, hogy nem haladt át semmilyen biztonsági ellenőrzőponton.

‘Conspiracy theorist’ Max Azzarello dead after setting himself on fire across from Trump trial in NYC https://t.co/Wi5bjqKqgY



The 37-year-old Florida man succumbed to the severe burns he suffered following the sickening self-immolation inside Collect Pond Park.