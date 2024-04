Ég az egykori tőzsde épülete Koppenhágában

A koppenhágai épületből - amely jelenleg a dán kereskedelmi kamara székháza - reggel sűrű füst áradt és hatalmas lángok csaptak föl, tornya pedig beomlott. A koppenhágai rendőrség szerint a területet még jó ideig lezárva tartják.

A tűz keletkezésének oka egyelőre tisztázatlan. Sérülés az első jelentések szerint nem történt.

"Borzalmas képek ezek a tőzsdéről. Olyan szomorú. Egy ikonikus épület, amely mindnyájunknak sokat jelent. Ez a mi Notre-Dame-pillanatunk" - írta a dán védelmi miniszter, Troels Lund Poulsen az X-en, a párizsi Notre-Dame- székesegyház 2019-es részleges leégésére utalva.

A helyszínen készült videók tanúsága szerint a helyiek megpróbálták kimenekíteni a felbecsülhetetlen értékű műkincseket, festményeket az épületből.

Az 1625-ben elkészült, holland reneszánsz stílusú, tornyos épületet már korábban felállványozták, a felújítási munkálatokat a múlt századi hibás javítások korrigálása, illetve a homlokzat eredeti megjelenésének helyreállítása tette szükségessé. A tűzoltók munkáját viszont megnehezítették az állványok, illetve az, hogy az épület rézteteje tartja a hőt - közölte a koppenhágai tűzvédelmi hatóság.

