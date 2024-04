Orbán Viktor is megszólalt a szlovák elnökválasztásról

Ismeretes, Szlovákiában szombaton tartották az elnökválasztás második fordulóját, melyet – már hivatalosan is – Peter Pellegrini, a szlovák parlament és a második legnagyobb kormánypárt, a Hang (Hlas–SD) elnöke nyert meg. A politikus a voksok 53,12 százalékát tudhatja magáénak.

Pellegrini győzelméhez Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált a közösségi oldalán: „Szívből gratulálok Peter Pellegrininek a szlovák elnökválasztáson aratott elsöprő győzelméhez” – fogalmazott az X-en a magyar kormányfő.

My heartfelt congratulations to @PellegriniP_ on his overwhelming victory at the Slovak presidential elections. A big win for the people of ?? and a big win for the advocates of #peace all around Europe! Blahoželáme, pán prezident!