Merész támadást hajthatott vége Ukrajna, ez nagyon fájhat az oroszoknak

Az ukrán vezérkar közleménye szerint a Jamal és az Azov nevű, Ropucsa osztályú, deszant hajók megsemmisültek a támadásban, - írja a BBC. Ezek a partraszállást segítő hajók 450 tonna rakományt tudnak szállítani, és képesek a part közelében kirakodni, miután orr- és tatajtóval is rendelkeznek.

A X-en megjelent híradások szerint az ukránok a Nagy-Britanniától vagy Franciaországtól kapott, Storm Shadow cirkálórakétákkal hajtották végre a támadást még tegnap este.

BREAKING:



Ukrainian Storm Shadow cruise missiles hit and destroyed two 112 meter long large Ropucha-class landing ships in Crimea last night!



Both “Azov” and “Yamal” were destroyed.



The Russian Black Sea Fleet has practically no landing ships left! pic.twitter.com/iK3QKGWvuk