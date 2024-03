Újabb szörnyű fegyvert vetettek be az oroszok Ukrajnában

A FAB-1500-as jelű fegyver – az amerikai JDAM bombához hasonlóan – egy feljavító készlettel precíziós fegyverré alakított, hagyományos bomba. Az egész fejlesztés lényegében abból áll, hogy még a Szovjetunió idejében gyártott fegyverekre az oroszok szárnyakat hegesztenek, illetve felszerelik őket egy GPS-alapú navigációs rendszerrel is – írja a Portfolio.

A portál szerint Oroszország már korábban is vetett be FAB-bombákat, azok azonban 500 kilogrammos robbanótöltettel rendelkeztek. Az újonnan a frontra vitt fegyver, a FAB-1500-as azonban már 1500 kilogrammos robbanótöltettel rendelkezik, amely sokkal nagyobb pusztításra képes, bárhol is csapódjon be.

Seems like Russia managed to construct FAB-1500.

Wings are clearly visible.

And no: The Kremlin is not suffering any significant shortage of Su-34 and other fighter jets to drop these glide bombs in the East. pic.twitter.com/w6gRBhfoVn