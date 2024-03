Rakéták csapódtak be az ukrán elnök konvoja közelében

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök odesszai találkozójának napján Oroszország csapást mért a városra – írja az Unian ukrán hírügynökségre hivatkozva az Index.

A görög Prothema című lap szerint a rakétacsapás Volodimir Zelenszkij konvojának közelében történt.

„Ma láttuk ezt a csapást. Láthatják, hogy kivel van dolgunk, nem érdekli őket, hogy hol csapnak le – katonai vagy polgári... Tudom, hogy ma voltak áldozatok, még nem ismerem az összes részletet, de tudom, hogy vannak halottak, vannak sebesültek” – nyilatkozta az ukrán elnök.

Kiriákosz Micotákisz szerint a csapás idején az odesszai tengeri kikötőben voltak. Zelenszkij és munkatársai bemutatták a kikötőt, és beszélgettek annak fontosságáról, valamint arról, hogy mire van szükség a tengeri folyosó lehetőségeinek bővítéséhez a polgári hajók számára, és további hasonló témákról.

„A végén már szirénák hangját hallottuk, és robbanások voltak, amelyek egészen közel történtek hozzánk. Nem volt időnk elmenekülni valami védett helyre. És így ez egy nagyon »lenyűgöző« élmény. Rájöttünk, hogy ez a háború mindenkit érint. Nincs olyan ember, aki kívül állna ezen a háborún. Ez a háború senkinek sem kegyelmez” – fogalmazott a görög miniszterelnök.

Ukrainian media report an explosion in Odesa



According to Greek media reports, Zelenskyy and Greek Prime Minister Mitsotakis were scheduled to meet in #Odesa today. pic.twitter.com/zmp5WN0yYL