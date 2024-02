Csicsmann László: Benjamin Netanjahu politikai túlélése is múlik a háborún

Minden esetben, tartós megoldás vagy annak hiányában Izrael meg fogja tartani a teljes biztonsági ellenőrzést a Jordán folyótól nyugatra eső területeken – jelentette ki az izraeli kormányfő. Benjamin Netanjahu hangsúlyozta, hogy ez magába foglalja Ciszjordániát és a Gázai övezetet is. Az izraeli miniszterelnök szerint még a kétállami megállapodás esetén sem vonulnak ki a palesztin területekről. Az izraeli kormány is elutasította a palesztin állam egyoldalú nemzetközi elismerését, erről pedig a Kneszet elé is beterjesztettek egy határozatot.

"Ennek a kijelentésnek, üzenetnek szimbolikus jelentősége van, befelé is üzen, és kifelé is" – mondta az InfoRádióban Csicsmann László közel-kelet szakértő. A Budapesti Corvinus Egyetem tanára szerint Netanjahu a kétállami megoldást sürgető, egyre erősebb nemzetközi nyomás miatt fogalmazta meg üzenetét. Az Izrael legfontosabb szövetségesének számító Egyesült Államok, valamint az arab államok is azt szeretnék elérni, hogy Izrael mellett alakuljon egy palesztin állam.

Ha Izrael szeretné kibővíteni az Ábrahám-egyezményeket Szaúd-Arábiával, biztosan lesz olyan feltétel, hogy valamilyen kompromisszumot kell kötni a palesztinkérdésben, ám kérdéses, hogy az izraeli társadalom hajlandó lesz-e ezt elfogadni – fogalmazott a szakértő.

A kijelentéssel Netanjahu a belső problémákról is igyekezhet elterelni a figyelmet

– tette hozzá Csicsmann László.

A Budapesti Corvinus Egyetem tanára szerint az izraeli kormányfő politikai túlélése szempontjából is fontos, hogy minél tovább tartsanak a hadműveletek, ugyanis növekszik a belső nyomás a miniszterelnökön, hogy mondjon le, és a túszok szabadon bocsátásáért folytatott egyeztető tárgyalások sem haladtak előre.

A ramadán első napjáig ultimátumot kapott a Hamász. Ha elengedik az izraeli túszokat, a zsidó állam nem indít hadműveletet a palesztin civilek utolsó mentsvárának számító Rafah ellen. Csicsmann László szerint azonban az izraeli belpolitikai feszültségek miatt a támadást nem halasztják el, a háború egy-két hónapig biztosan eltart még.