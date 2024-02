Új, veszélyes vírus terjed Alaszkában, már egy halálos áldozata is van

Megvan az első halálos áldozata az alaszkai himlővírusnak, az Alaskapoxnak. Az Alaszka déli partjainál elterülő Kenai-félszigetről származó idős férfi rákbetegsége miatt olyan kezelést kapott, amely jelentősen legyengítette az immunrendszerét, így az nem tudott hatékonyan védekezni a 2023 szeptemberében elkapott kórral szemben – írja a Newsweek beszámolója alapján a hvg.hu.

Kutatások igazolják, hogy az alaszkai himlőt az állatoktól is elkaphatják az emberek, a vírus leginkább a hosszú farkú fenyőpockok és a mókusok között terjed. Az első fertőzéses esetet személynél 2015-ben Alaszka állam második legnagyobb városának közelében, Fairbanks környékén regisztrálták.

A szakemberek szerint a vírus olyan tüneteket okozott – például bőrkiütést –, melyek nem igényeltek komolyabb orvosi kezelést.

NEW: Alaska confirms first fatal case of Alaskapox virus — The Alaskapox virus is a type of orthopoxvirus — Orthopoxviruses are DNA viruses that can infect various mammals, including humans. pic.twitter.com/rENqZxyQjM