Elkapta és felgyújtotta a tömeg a Google önvezető autóját - videó

Felgyújtották a Google-höz köthető Waymo egy önvezető autóját San Franciscóban, ami az eddigi legdurvább támadás az autonóm járművek ellen - írja a Reuters értesülése alapján a VG.hu. Szombat éjszaka a kínai holdújévet tűzijátékkal is ünneplő tömeg körülvette a fehér SUV-ot a város kínai negyedében, és gyorsan neki is láttak az elpusztításának - írja a lap.

Először az ablakokat törték be, nem sokkal később viszont egy tűzijáték felgyújtotta - a Waymo és a helyi tűzoltók szerint is ez okozta a tüzet.

Az önvezető autóban senki sem utazott, amikor az incidens történt.

A San Francisó-i rendőrök vizsgálják az esetet, ám azt nem árulták el, hogy történt-e letartóztatás az ügyben. A felgyújtott autón 29 kamera és más szenzorok is voltak a hírügynökség beszámolója szerint.

Hozzáteszik, az önvezető járműveket korábban is érték támadások, ám azok jóval enyhébbek voltak a mostaninál. Így az eset arra is rávilágít, hogy egyre erősebb az ellenérzés a technológiával szemben, különösen a tavalyi év balesetei után. Az esetek miatt a Waymo versenytársa, a General Motors támogatását élvező Cruise beszüntette szolgáltatását a városban, míg a Waymo egyik autója a múlt héten ütött el egy biciklistát San Franciscóban, könnyebb sérüléseket okozva.

