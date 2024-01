Robbanás történt Rotterdamban, folyamatosan harcolnak a lángokkal - videó

Hétfő este történt a robbanás egy rotterdami lakóházban, amely után hatalmas tűz keletkezett a Schammenkampon lévő lakóparkban. A mentőszolgálat közlése szerint egy személy megsérült. Őt az utcán találták meg, és kórházba szállították - írja az NL TImes beszámolója alapján az Index. A tűzoltók még mindig próbálják eloltani a hatalmas tüzet, amelyet az épület parkolóházában történt robbanás okozott.

A helyi biztonsági hivatal szóvivője elmondta, hogy az épületben áldozatok lehetnek, egyelőre azonban nem tudták átfésülni az épületet. Arról sincs információ, hogy a parkolóházban vagy a felette lévő lakásban volt-e valaki a robbanás idején.

