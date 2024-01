Vlagyimir Putyin: Ukrajna megsemmisült, Oroszország a Nyugat ellen harcol

Vlagyimir Putyin szerint Oroszország a Nyugat legyőzésért harcol Ukrajnában. Az orosz elnök azt is mondta: a valódi baj nem az Ukrajnának nyújtott nyugati támogatással van, hanem azzal, hogy a Nyugat Oroszország „ellensége”.

Az amerikai Institute for the Study of the War (ISW) kutatóintézet szerint Putyin még hozzátette: valójában nem is Ukrajna Oroszország ellensége, hanem azok a nyugati szereplők, akik „le akarják rombolni az orosz államiságot és ezért stratégiai vereséget akarnak mérni a csatatéren az oroszokra”. Közölte, hogy Oroszország egzisztenciális háborút vív a Nyugat ellen Ukrajnában, mert a nyugati elit öt részre akarja bontani az országot, és ezt Ukrajna felhasználásával próbálja megtenni. Az orosz elnök azonban emlékeztetett rá, hogy a frontvonalak változnak, és Oroszország az ukrajnai harctéren "gyorsan el fog bánni a Nyugattal”.

Vlagyimir Putyin azt hangoztatta, hogy Ukrajna már „teljesen megsemmisült”,

„semmi sem maradt” az országból, és „csak segélyszállítmányokból létezik”. Megjegyezte: a nyugati retorika a közelmúltban arra koncentrált, hogyan lehet „gyorsan véget vetni a konfliktusnak”. Arról beszélt, hogy ő is véget akar vetni az orosz–nyugati konfliktusnak, de ez csak a Kreml feltételeivel lehetséges, és hangsúlyozta: Oroszország nem adja fel pozícióit. Mivel Putyin nem tekinti Ukrajnát független államnak, ezért az ISW szakértői úgy látják, hogy nem is Kijevvel, hanem inkább a Nyugattal akarna a békéről egyezkedni.

A washingtoni kutatók azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy Putyin érvelése csak a helyzet félremagyarázása. Az orosz elnök megpróbálja feledtetni, hogy igazából Oroszország támadta meg Ukrajnát és az invázió eredeti célja az ukrán államiság teljes eltörlése volt. Ehelyett most azt akarja elhitetni, hogy a háború az oroszok Nyugattal folytatott élet-halál harca. Az ISW-nek az a véleménye: az efféle a magyarázkodásnak az lehet valódi célja, hogy Putyin orosz győzelemként állíthassa be még azt is, ha csökkenne a Nyugat Ukrajnának nyújtott támogatása.