Ha a bécsi vásárra megy autóval, akkor nagyon figyeljen, komoly bajba kerülhet

2022-ben a burgenlandi utakon 846 balesetből 99-ben alkohol érintett. Ausztriában sehol máshol nem ilyen magas ez az arány. „A balesetek száma nőtt az elmúlt években, tavaly még drámaian is. „Az elmúlt 30 év legrosszabb alkohollal összefüggő baleseteit tapasztaltuk” – mondja Sabine Kaulich, a Közlekedésbiztonsági Tanács munkatársa.

Az autoszektor.hu által idézett ORF-cikkben az is szerepel, hogy különösen sok eset van Neusiedl am See ( Nezsider) és Oberwart (Felsőőr) körzetekben.

"Tisztában vagyunk, hogy alkoholos termékkel dolgozunk. Ez egyben azt is jelenti, hogy nagy a felelősségünk, hogy megmutassuk az embereknek: "Igyál egy nyolcadot, igyál meg két nyolcadot, de kérlek, ne vezess utána az autót" - mondta a borturizmus elnöke Herbert Oschep.

Nagyon egyszerű üzenetünk ez: „inni és vezetni nem lehet” – mondta Peter Rezar, az ARBÖ elnöke.