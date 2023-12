Százezres ukrán veszteséget jelentett be az orosz védelmi miniszter

Arról is beszélt, hogy hivatásos NATO-katonák légvédelmi rendszereket, műveleti-taktikai rakétarendszereket és rakéta-sorozatvetőket kezelnek személyesen Ukrajnában.

"Az ezen eszközökkel történő csapások előkészítésekor a rádiólehallgatás során amerikai angol, lengyel és brit beszédet rögzítünk" - mondta.

A miniszter szerint az orosz hadsereg a háború kezdete óta több mint 5800, ukrán oldalon harcoló külföldi "zsoldost" ölt meg, köztük 1427 lengyelt, 466 amerikait és 344 britet - írja az MTI.

Az X-en egy olyan videó látható, amelyen az orosz védelmi miniszter az ukrán fegyverzeti veszteségeket sorolja.

"In total, the Ukrainian Armed Forces lost 159 thousand military personnel killed and wounded, 121 aircraft, 23 helicopters, 766 tanks, including 37 Leopards, 2348 armored vehicles, of which 50 Bradleys,"



"Unable to overcome the tactical defense, the enemy was stopped," Shoigu… pic.twitter.com/kRVMAgphiL