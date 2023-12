Dráma a török parlamentben - figyelem, megrázó felvétel!

Hasan Bismet török parlamenti képviselő arról beszélt, hogy a Hamász elleni hadjáratával Izrael kivívta Allah haragját. Ám, abban a pillanatban, ahogy ezt kimondta összeesett. Szívrohamot kapott. Az alábbi felvétel az X-en jelent meg és a török képviselő utolsó másodperceit örökíti meg.

Drama in the Turkish Parliament today.



The MP Hasan Bismet spoke out strongly against Israel, and shouted about Israeli suffering the "wrath of Allah".



Seconds later, he had a heart attack. pic.twitter.com/hgLiFQdNhn